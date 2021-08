Hassan Whiteside sera le back-up de Rudy Gobert

Après avoir échangé Derrick Favors au Thunder, le Jazz était à la recherche d’un intérieur, et ils ont choisi de parier sur Hassan Whiteside ! L’ancien pivot du Heat est un redoutable contreur, et il a du talent plein les mains. Le souci, c’est la concentration, et l’envie de défendre…

Voilà pourquoi il n’a pas réalisé une très grande carrière, et c’est pour cette raison que depuis son départ de Miami, il passe d’équipe en équipe… La saison passée, il était revenu à Sacramento là où tout avait commencé pour lui, et il y a livré l’une de ses plus mauvaises saisons en carrière.

A Utah, il va permettre à Rudy Gobert de souffler, et s’il est bien dans sa tête, cela peut être une très bonne pioche.

INTERSAISON UTAH JAZZ

Arrivées/signatures : Rudy Gay, Mike Conley, Hassan Whiteside

Départs : George Niang (Sixers), Derrick Favors (Thunder)