Robin Lopez signe à Orlando pour un an

Même si le Magic a entamé une phase de reconstruction, les dirigeants veulent entourer leurs jeunes de vétérans.

Le premier s’appelle Robin Lopez, âgé de 33 ans, qui va connaître là sa 8e équipe, après les Suns, les Hornets, les Blazers, les Knicks, les Bulls, les Bucks et finalement les Wizards.

Le frère jumeau de Brook s’est engagé pour un an, et 5 millions de dollars, afin d’aider Mo Bamba et Wendell Carter Jr. à progresser sous le cercle. Dans un rôle de mentor qui lui offrira aussi du temps de jeu.

$5M on the one-year deal, per source. https://t.co/XbQIoY2ROp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021