Sam Dekker revient en NBA aux Raptors

Après quatre saisons en NBA où il peinait pour faire sa place, Sam Dekker avait décidé de traverser l’Atlantique en 2019. Il a alors évolué en Russie, au Lokomotiv Kuban, puis en Turquie, au Türk Telekom.

ESPN nous apprend désormais que l’ailier (2m06) va revenir en NBA, en signant avec les Raptors.

Le 18e choix de la Draft 2015 avait mal commencé sa carrière, avec une opération du dos qui avait plombé sa première saison à Houston. Sa deuxième avec les Rockets fut bien meilleure, en étant même sa plus aboutie à ce jour (6.5 points et 3.7 rebonds de moyenne par match). Ensuite, on l’a aperçu aux Clippers puis aux Cavaliers, avant un passage intéressant avec les Wizards (6.1 points de moyenne).

Mais si Sam Dekker peut apporter sur des courtes séquences en sortie de banc, il fut également très handicapé par un shoot extérieur peu fiable. En 200 matches sur les parquets de la NBA, il n’a tourné qu’à 28% à 3-pts.

