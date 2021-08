Le retour de la Grant Hill 2 !

C’est le « come-back » inattendu du jour, il est signé d’un modèle qui a connu son petit succès dans les années 90. La Grant Hill 2 est en effet à nouveau disponible sur le site officiel de FILA ! Si le marché européen dispose des coloris « white navy », « white » et « red », le territoire américain a vu débarquer la version « Tie-and-Dye » de la chaussure signature du nom de l’ancien ailier.

Avec une base en cuir blanc et des détails « Tie-Dye » colorés pour entourer l’empeigne de chaque côté de la chaussure, traversant notamment le logo « FILA » en blanc. A noter la présence de la sangle présente au niveau du talon et d’une languette en maille. Le code couleur classique de la marque allemande (bleu marine et rouge) se trouve sous la semelle.

Reste à espérer que la Grant Hill 2 « Tie-and-Dye », vendue à 125 dollars aux Etats-Unis, finira par traverser l’Atlantique. Voici quelques clichés en attendant…

(Via NiceKicks)

