Sergio Scariolo rend hommage à la génération dorée espagnole

En quinze ans, depuis 2006 et le titre de champion du monde au Japon, l’équipe espagnole aura tout gagné ou presque : la Coupe du monde en 2006 donc mais aussi en 2019, l’Euro en 2009, 2011 et 2015 et enfin trois médailles olympiques, deux en argent (2008 et 2012) plus une en bronze (2016).

Il n’aura ainsi manqué qu’une médaille d’or aux Jeux olympiques à la génération de Pau et Marc Gasol ou de Rudy Fernandez. Ils n’étaient pas loin à Pékin et Londres, mais à chaque fois, dans des matches inoubliables, ils sont tombés face à Team USA.

Ce fut encore le cas à Tokyo en 2021, en quart de finale, pour le dernier match international des frères Gasol. Une page, la plus belle de l’histoire du basket espagnol, se tourne cet été.

« Il faut profiter du moment présent », assure Sergio Scariolo, le sélectionneur de la « Roja » depuis 2009 (sauf en 2013 et 2014), pour Marca. « Ce fut un privilège de partager un vestiaire avec ces légendes. Ils vont nous manquer. On a partagé des voyages, des entraînements, des matches. Ce fut un plaisir. Je ne pouvais pas rêver de telles années. »

« On ne peut qu’avoir du respect et de l’admiration pour Pau »

Cette génération fait assurément partie des meilleures équipes européennes de l’histoire du basket et forcément, pour le coach, dans le vestiaire, les minutes qui ont suivi cette défaite face aux Américains ont été chargées en émotion.

« C’était un moment inoubliable parce que j’ai demandé à tout le monde de rester dans ce moment, et de ne pas penser à ce qu’ils auraient dû faire, au match, etc. Il fallait vivre ce privilège de faire partie de la légende, garder la fierté d’avoir été un exemple incroyable en Espagne et ailleurs. C’était un moment à savourer. Pas à profiter car on a perdu cette rencontre, mais avec du recul historique, on comprendra que des millions de joueurs ou d’entraîneurs auraient donné n’importe quoi pour vivre cela. »

Le grand regret restera peut-être de voir la carrière internationale de Pau Gasol, le meilleur joueur espagnol de l’histoire, se finir non seulement sur une défaite, mais surtout sur un match avec aucun point inscrit et seulement six minutes passées sur les parquets. Pourquoi ne pas l’avoir fait rentrer dans les derniers instants de la rencontre, quand tout était plié ?

« Cela aurait été un sérieux manque de respect », se justifie Scariolo. « Après tout ce qu’il a fait pour se rétablir, on ne peut pas le foutre en l’air comme ça. Il était froid et il risquait de se blesser dans un match à mille à l’heure. C’était la pire chose à lui faire et Pau mérite le meilleur. On ne peut qu’avoir du respect et de l’admiration pour Pau. Pareil pour Marc. »