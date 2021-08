Luka Doncic, l’équation insoluble des adversaires de la Slovénie

« Ils peuvent gagner le tournoi ». Retraité de la sélection nationale depuis la victoire à l’EuroBasket 2017, Goran Dragic regarde les Jeux olympiques depuis sa maison en Slovénie, et il pense que son pays peut décrocher l’or.

Il faut dire que les (toujours) champions d’Europe en titre peuvent s’appuyer sur le meilleur joueur de ce début de tournoi, Luka Doncic, qui tourne à 28.3 points (55% dont 37% à 3-points), 10.7 rebonds et 7 passes décisives de moyenne sur les trois premiers matchs, tous remportés par la Slovénie, face à l’Argentine, le Japon et l’Espagne.

Pris à deux ou trois par l’Espagne !

Le succès face à la Roja fut particulièrement marquant, car Ricky Rubio et sa troupe sont champions du monde en titre, qu’ils ont un groupe bien plus dense que la Slovénie, et qu’ils avaient ciblé Luka Doncic.

« Nous avons des chiens dans cette équipe », répond Zoran Dragic. « Nous sommes cinq chiens sur le terrain, et on s’accroche. Même quand on était menés de 12 points (dans le troisième quart-temps), on pensait pouvoir l’emporter. On est une grande famille. On est sur la même longueur d’onde, et on l’a montré, même si on n’est qu’un tout petit pays. Et puis, on a un joueur incroyable avec Luka Doncic. »

Le Maverick a pourtant été limité à 12 points, à 2/7 au tir par l’Espagne mais, pris à deux ou trois, il s’est mué en « playmaker » total pour profiter de cette attention pour servir ses camarades. Et en particulier Vlatko Cancar, meilleur marqueur de la Slovénie avec 22 points, qui a reçu 7 des 9 passes décisives de Luka Doncic.

« Il y avait trois joueurs à un moment sur lui » rappelle le sélectionneur, Aleksander Sekulic. « Ils lui mettaient la pression. Mais Luka a toujours trouvé la bonne solution, en offrant des tirs ouverts à ses coéquipiers. Le mouvement du ballon était superbe. Ce n’est pas simple de jouer face à des zones. Mais nous avons eu beaucoup de tirs ouverts. Nous avons eu la chance des les rentrer sur la fin de la rencontre, quand ça comptait le plus. »

Renverser ainsi la Roja n’est pas simple et cette victoire illustre le fait que la Slovénie, ce n’est pas seulement Luka Doncic. Ça illustre aussi que ce dernier parvient toujours à s’adapter aux défenses qui lui sont opposées.

Autant à l’aise en FIBA qu’en NBA

Après ses 48 points inscrits face à l’Argentine, en mode scoreur, il était cette fois en mode passeur.

« Luka Doncic est l’un des quatre ou cinq meilleurs joueurs du monde actuellement, » explique Julia Lamas, le sélectionneur du Japon, plus prudent que Sergio Hernandez, le sélectionneur argentin, qui l’avait carrément décrit comme le meilleur basketteur actuel. « Et il est très à l’aise dans le basket FIBA, avec le « spacing » et les règles. D’autres joueurs NBA sont mal à l’aise par moments dans le basket FIBA. Pas lui. Il est excellent partout. »

De quoi être toujours invaincu avec son pays (16 victoires en 16 matchs) et transmettre une confiance incroyable à ce groupe, au moment d’aborder le quart de finale face à l’Allemagne (03h00).

« Jouer avec lui est tout simplement incroyable », conclut le naturalité, Mike Tobey. « Il est tellement talentueux. Dans ce type de basket, voire dans tous les types de basket, il est le meilleur au monde. Je ne sais pas comment il fait tout ça. J’essaie de ne pas être trop admiratif sur le terrain. » Il faut laisser ça aux spectateurs.