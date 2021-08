Les Clippers veulent repartir avec le même groupe

La saison des Clippers s’est terminée sur une sensation étrange, voire contradictoire. D’un côté, la satisfaction d’avoir enfin atteint la finale de conférence alors que la franchise attendait ça depuis sa naissance, il y a 51 ans. De l’autre, la frustration de l’élimination contre les Suns alors que leur meilleur joueur, Kawhi Leonard, n’a pas disputé le moindre match de la série…

La franchise de Los Angeles peut donc nourrir de belles ambitions pour la saison prochaine, à condition de garder le même effectif, ce qui reste l’objectif de Lawrence Frank.

« On veut qu’ils reviennent », annonce le président de la franchise au Los Angeles Times en évoquant Kawhi Leonard, Serge Ibaka, Reggie Jackson et Nicolas Batum. « Pour Kawhi, je sais que pour l’instant, l’important, c’est sa santé. Il a eu une grosse opération, il s’est déchiré un ligament du genou, donc ça va demander du temps. On veut aussi que Reggie soit avec nous, pareil pour Nicolas et Serge. On espère continuer avec les mêmes, que les gars vont vouloir rester avec nous. »

Un groupe solide mentalement

Le dirigeant californien peut déjà se satisfaire de la décision d’Ibaka, qui a décidé d’activer sa dernière année de contrat en option et de rester à Los Angeles. Kawhi Leonard en revanche n’a toujours pas annoncé la sienne : va-t-il oui ou non tester le marché ? De leur côté, Reggie Jackson et Nicolas Batum seront free agents, sans oublier DeMarcus Cousins et Patrick Patterson, eux aussi libres cet été.

Les qualités mentales du groupe, qui a remonté deux fois un déficit de 2-0 contre les Mavericks puis le Jazz avant de pousser les Suns en six matches après avoir encore accusé un retard de 2-0 malgré l’absence de Leonard, et le travail de Tyronn Lue poussent Frank à vouloir donner une seconde chance à cette formation.

« Il y a très peu de coaches qui auraient eu le courage et l’intelligence de prendre les décisions qu’il a prises », souligne l’ancien entraîneur des Nets et des Pistons pour rendre hommage à Lue. « Je suis fier de nos joueurs. On avait identifié certains points en début de saison, sur l’alchimie, sur l’adaptation des joueurs entre eux, pour répondre à l’adversité et s’adapter à différentes circonstances. Nos joueurs ont parfaitement répondu. L’objectif, c’est d’être bon pendant un long moment. »