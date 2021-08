Dwight Howard et Carmelo Anthony aux Lakers ?

Jamais deux sans trois ? Après des premiers passages en 2012 et 2020, Dwight Howard verrait d’un bon oeil un retour aux Lakers après une année aux Sixers. C’est ce qu’avance le LA Times, et c’est le joueur qui aurait lancé l’idée.

Il faut dire que les Lakers n’ont que cinq joueurs sous contrat (LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Marc Gasol et Alfonzo McKinnie), et il faut en signer au moins huit, et il leur faudra être très perspicace puisqu’ils n’ont qu’une « mid-level exception » à 5,9 millions de dollars, et des contrats au salaire minimum à proposer.

La piste DeRozan abandonnée ?

Outre Howard, deux autres anciens Lakers pourraient revenir au bercail : Wayne Ellington et Trevor Ariza. A ces trois-là, il faut ajouter quelques noms bien plus ronflants. Ainsi Carmelo Anthony serait prêt à venir épauler son pote LeBron James, mais il attend un coup de fil. Andre Iguodala ferait aussi partie des recrues potentielles, tout comme JJ Redick.

En revanche, la piste DeMar DeRozan a du plomb dans l’aile, et c’est à cause du transfert de Russell Westbrook. Même si l’arrière des Spurs n’en fait pas une question d’argent, on le voit mal venir jouer pour la mid-level exception. Résultat, ce sont désormais les Clippers qui sont à l’affût.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe de 9.3 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui paye la luxury tax dispose seulement de 5.7 millions. C’est la punition pour être déjà au-dessus de la limite fixée pour la luxury tax…