Les Pistons coupent trois joueurs, dont Cory Joseph

Prime à la jeunesse chez les Pistons, à la mène. Deux jours après avoir sélectionné Cade Cunningham en première position de la Draft 2021, The Athletic rapporte effectivement que Detroit a libéré Cory Joseph de son contrat, qui serait devenu entièrement garanti, à hauteur de 12.6 millions de dollars, dès ce dimanche.

Récupéré par les Pistons au moment de la « trade deadline », en échange notamment de Delon Wright, le meneur canadien avait été plutôt performant dans le Michigan, affichant des statistiques de 12.0 points, 3.5 rebonds, 5.5 passes et 1.2 interception par rencontre, en 19 matchs et 26 minutes de moyenne.

En plus de jouer les mentors du Français Killian Hayes, en deuxième partie de saison.

Formé à l’école Spurs, au contact de Tony Parker, avant de passer par les Raptors, les Pacers ou encore les Kings, Cory Joseph sera donc libre de s’engager où il le souhaite, à partir de ce lundi, date du début de la « free agency ».

Et nul doute que les aptitudes en défense du joueur de 29 ans, sur l’homme et dans le périmètre, sauront séduire bien des équipes. Au même titre que ses qualités d’organisateur et que sa capacité à sanctionner à 3-points, au besoin.

À noter qu’en plus de Cory Joseph, il a également été annoncé que les Pistons ont coupé Tyler Cook et Deividas Sirvydis. Autrement dit deux remplaçants du bout du banc à Detroit, quasiment pas utilisés par Dwane Casey en 2020/21.