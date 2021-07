Après l’élimination, Chimezie Metu s’en prend au gouvernement et au comité olympique du Nigeria

Le Nigeria était arrivé aux Jeux olympiques de Tokyo avec énormément d’ambition, surtout après la victoire face à Team USA en préparation. Mais les D’Tigers terminent le tournoi sans aucun succès, et sont donc éliminés.

Forcément, c’était la soupe à la grimace suite au revers face à l’Italie, surtout qu’une victoire de 5 points pouvait offrir le quart de finale au Nigeria, et que l’équipe avait pris l’avantage à la fin du troisième quart-temps. Mais la troupe de Mike Brown a encore raté sa fin de match, et le coach pestait contre les pertes de balle.

« C’est un peu toujours la même rengaine », a expliqué le sélectionneur. « Nous n’avons pas fait un bon travail pour prendre soin du ballon, c’est encore évident. On ne peut pas laisser l’Italie marquer 27 points suite à nos pertes de balle. Nous avons parlé de cela avant le match, nous devons prendre soin du ballon. Je pense que sur les 12 équipes, il n’y en a qu’une seule qui était pire que nous dans le domaine. Nous avons dit à nos gars que nous devions faire attention aux lancers-francs, car nous ne pouvons pas continuer à encaisser 25 points par match sur des pertes de balle. Ensuite, nous devons assurer le repli défensif, et nous avons fait un bon travail à part lors du premier quart-temps, en évitant les lancers-francs. Mais nous avons eu du mal avec les pertes de balle et à chaque fois que nous avons perdu le ballon, ils ont marqué. En plus de cela, ils nous ont vraiment fait mal au rebond offensif. Nous avons laissé trop de rebonds offensifs dans le quatrième quart-temps, c’était compliqué. »

Encore plus amer, Chimezie Metu s’est lui lâché contre le gouvernement et le comité olympique de son pays.

« J’aimerais profiter de ce moment pour parler des choses hors du terrain que beaucoup d’athlètes nigérians ont dû traverser dans ces Jeux olympiques. Il est extrêmement difficile d’aller sur le terrain et d’essayer de se concentrer sur le jeu lorsque vous êtes confronté à tant de choses en dehors du terrain » a-t-il déclaré. « Comme beaucoup d’athlètes qui représentent le Nigeria, nous sommes prêts à tout risquer et à tout mettre en jeu, mais notre gouvernement et le comité olympique du Nigeria font qu’il est extrêmement difficile d’aller sur le terrain et de se concentrer sur nos performances. Je ne parle pas juste du basket. Je parle aussi d’athlétisme. Ce qu’ils ont fait est un manque d’attention aux détails. Pour une soixantaine d’athlètes, traverser la moitié du monde en avion et subir un tel manque de respect de la part de notre pays, c’est quelque chose que personne ne peut supporter. »

On ne sait pas exactement ce que Chimezie Metu reproche à son gouvernement et à son comité olympique par rapport à l’équipe du basket, mais il est par contre clair que le Nigeria a mal géré les règles anti-dopage mises en place par l’AIU. Le pays ayant été classé à risque, des règles supplémentaires avaient été imposés à ses athlètes, et 10 des 23 sportifs nigérians qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo dans les épreuves d’athlétisme ont finalement été recalés, alors que Blessing Okagbare, qui visait carrément une médaille sur la finale du 100 mètres, a elle été suspendue à la suite d’un contrôle positif à l’hormone de croissance.