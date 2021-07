Les Suns confiants sur le retour de Chris Paul

James Jones ne s’attendait surement pas à une telle réussite lorsque les Suns ont échangé Chris Paul contre Ricky Rubio et Kelly Oubre Jr. en novembre 2020. Sauf qu’après une seule saison ponctuée par une finale NBA, les Suns ne veulent plus lâcher leur meneur All-Star.

Une volonté qui a des chances de se concrétiser puisque Chris Paul souhaiterait poursuivre l’aventure aux côtés de Devin Booker. Une bonne nouvelle pour James Jones qui attend l’entretien avec le principal intéressé pour savoir s’il décide d’activer sa « player option » à 44 millions de dollars.

« Nous aurons une chance de parler avec lui » annonce James Jones pour l’Arizona Central. « Nous saurons sa décision à ce moment-là. Je pense qu’il apprécie d’être ici et nous apprécions de l’avoir ici. Je suis donc convaincu que nous pourrons avoir une discussion dans les prochains jours qui satisfera tout le monde. »

Un mentor indispensable pour les jeunes

Et James Jones a de quoi être optimiste puisque les Lakers, qui étaient sur la piste de Chris Paul, ont mis la main sur Russell Westbrook et on voit mal désormais le meneur de jeu retenter un pari en allant chez les Knicks, seule autre piste évoquée.

Très apprécié dans les rangs des Suns, Chris Paul a sans doute déjà sa place de réservée dans le vestiaire pour la saison prochaine puisqu’en plus d’évoluer à un excellent niveau, il a joué le rôle de grand frère auprès des jeunes comme Devin Booker et Deandre Ayton.

Une facette du joueur qye James Jones aimerait revoir. « J’aime tout de Chris que ce soit le joueur, le compétiteur ou le leader. J’aime également sa manière d’aborder les matches, de rendre ses coéquipiers meilleurs et son attention envers son groupe. Il se soucie vraiment de la progression de chaque joueur. C’est une très bonne chose pour la franchise. C’était formidable pour moi de le regarder et de voir son impact sur nos jeunes. C’est inestimable. C’est dur à décrire. Ça fait de lui l’un des meilleurs voire le meilleur meneur de l’histoire. »