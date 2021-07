Derrick Favors envoyé à OKC ?

Si du mouvement devait avoir lieu du côté d’Utah pendant l’intersaison, on savait que Derrick Favors (30 ans) faisait partie des noms avancés. D’après The Athletic, c’est confirmé ou presque.

Nos confrères évoquent en effet des « discussions sérieuses » pour un transfert de l’intérieur du Jazz vers Oklahoma City.

Les dirigeants veulent conserver Mike Conley, en fin de contrat cet été, mais il faudra sortir le chéquier et avec la prolongation de contrat de Donovan Mitchell qui commence la saison prochaine et le salaire imposant de Rudy Gobert, il faut faire des économies là où c’est possible.

Il n’est donc pas étonnant de voir Favors, avec ses 9.7 millions de dollars en 2021/2022 et son décevant niveau de jeu en playoffs (3.4 points et 4.2 rebonds de moyenne), être sacrifié.