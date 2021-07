Cameron Thomas heureux d’arriver aux Nets avec « quelques-uns de ses joueurs préférés »

Titulaire à LSU, Cameron Thomas a brillé par ses qualités au scoring. Lors de sa seule année en NCAA, le rookie de Brooklyn a tourné à 23 points de moyenne à 40.6 % au tir dont 32.5% de loin et 88.2% aux lancers.

Si les pourcentages sont à améliorer, ils s’expliquent par le fait qu’il avait carte blanche à l’université (il prenait 17 tirs par match dont 7 à 3-points), mais en NBA, tout va changer, et le 27e choix de la Draft 2021 devra être plus adroit avec moins de munitions.

Fan de James Harden et Devin Booker

Et quelle meilleure équipe que les Nets pour trouver des menaces offensives ? « Pour moi, c’était l’endroit idéal » juge le rookie sur SNY. « On avait l’air connectés. Je les ai tellement regardés cette année, que ce soit mon joueur préféré James Harden, Kyrie (Irving) qui a tellement de talent ou encore KD. Je vais arriver, apprendre d’eux et marquer des points. C’est le paradis pour moi. J’ai hâte de jouer avec quelques-uns de mes joueurs préférés. »

Très fan également de Devin Booker, Cameron Thomas va connaitre un tout autre rôle à Brooklyn. Cependant, le joueur se dit prêt à s’ajuster au maximum.

« Je peux jouer avec le ballon dans les mains si besoin en isolation, ou alors sans ballon, à passer à travers les écrans et en catch & shoot. Je peux aussi créer pour mes coéquipiers. J’ai l’impression d’être tellement complet offensivement. Je peux avoir un impact immédiat dans cette équipe. On peut réaliser de grandes choses. Je suis ici pour apporter une bonne attitude, être un coéquipier modèle, une menace au scoring et un joueur complet. Peu importe ce dont l’équipe a besoin, je l’apporte. Je pense que Brooklyn a fait un très bon choix avec moi. »

Si son temps de jeu risque d’être minime pour ses premier pas, Cameron Thomas a conscience de la chance qui s’offre à lui avec la possibilité de décrocher un titre dès la première année.

« C’est une équipe qui joue le titre. On va jouer pour quelque chose et ça va m’aider sur cette année rookie. J’étais serein pendant cette soirée car je savais que j’allais me retrouver dans une excellente situation. »

Et la bonne nouvelle, c’est que les Nets ont envoyé Landry Shamet aux Suns, et ça lui fait déjà un concurrent de moins…