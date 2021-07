À quelques jours de la « free agency », on ne sait toujours pas si Chris Paul a choisi d’être free agent, ou d’aller au bout de son contrat avec une dernière année à 44 millions de dollars. Même le patron des Suns n’en a aucune idée.

« Je ne sais pas, et c’est plutôt intéressant » a-t-il répondu dans l’émission « Burns and Gambo ». « J’ai eu quelques discussions avec lui après la saison. Je lui ai dit : « Tu ne fais partie de la franchise que depuis neuf mois. Il n’y a pas beaucoup d’histoire ici. D’un point de vue collectif, c’était ma meilleure saison en 17 ans, et c’était ta meilleure saison en 16 ans ». Il y a donc beaucoup d’éléments pour qu’on reste ensemble, les Suns et lui. »

Mais les Suns n’ont pas la main sur le dossier, et c’est Chris Paul qui décidera. « Il a un choix à faire. Un choix lié aux affaires, à sa famille. Hélas, ce n’est pas notre choix. C’est le sien. Il doit décider s’il souhaite être free agent, ou aller au bout de son contrat. On le saura dans les trois jours à venir. »

Selon l’Arizona Sports, le meneur All-Star devrait faire jouer sa clause libératoire pour aller chercher un contrat de 100 millions sur trois ans. Les Knicks pourraient lui offrir, tandis que les Lakers peuvent monter un sign-and-trade pour l’attirer auprès de l’un de ses meilleurs amis, LeBron James.

Que pense Robert Sarver d’un éventuel départ ?

« Y a-t-il d’autres équipes qui seraient intéressées ? Oui, il y en a probablement. Mais la première des priorités est d’essayer de le faire revenir. Cela va dépendre de son agent, du GM James Jones, de lui et de moi. On verra ça la semaine prochaine. Je pense vraiment qu’il a apprécié de faire partie de cette équipe. Et nous avons aimé l’avoir dans l’équipe, donc j’espère qu’il finira par revenir. Mais je n’ai aucun contrôle sur ça pour l’instant. »