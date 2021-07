Shai Gilgeous-Alexander a pris Joshua Primo sous son aile

Parmi les joueurs les plus jeunes à se présenter à cette Draft 2021, Joshua Primo fait un peu figure d’Ovni. Attendu en fin de premier tour, début de deuxième tour du haut de ses 18 ans, le meneur-arrière a pris conseil auprès d’un jeune joueur professionnel de référence pour lui, Shai Gilgeous-Alexander.

A l’approche du sprint final, le nouveau « franchise player » d’OKC a ainsi agi en mentor pour le prospect d’Alabama, Canadien, comme SGA.

« Il est Canadien donc j’ai pu lui parler un peu, il m’a juste donné un peu de connaissances sur la façon d’aborder ce processus de la Draft. Je lui parlerai probablement à nouveau lorsque je serai sélectionné et je réfléchirai à ce que je vais faire à partir de là. C’est toujours une grande opportunité de pouvoir continuer à parler à des gens qui sont aussi passés par là avant, afin d’avoir un temps d’avance en quelque sorte », a déclaré Joshua Primo.

Un gabarit et un style de jeu similaires

Les deux joueurs à la morphologie équivalente possèdent également un style de jeu similaire, avec cette capacité à évoluer sur les deux postes arrières grâce à leurs aptitudes offensives. Joshua Primo peut donc recueillir les infos à la source de ce modèle de polyvalence qu’il aspire aussi à devenir une fois en NBA.

« La façon dont il est capable de se faufiler sur le terrain, avec sa taille (1,98m, comme lui), son envergure et sa capacité à finir au cercle, je pense que c’est quelque chose que je veux être en mesure de faire en arrivant dans la ligue », a-t-il ajouté. « Là où il est très fort, c’est dans sa façon d’exploiter le ballon en sortie d’écran et c’est quelque chose que je cherche à montrer aussi. Je pense qu’il y a quelques similitudes, pas nécessairement celles que j’ai montrées quand j’étais à Alabama, mais quelque chose que j’ai définitivement dans mon jeu ».

OKC, qui dispose de cinq choix de Draft dont le 34 et le 36e, pourrait être attentif au cas de Joshua Primo si ce dernier venait à ne pas être appelé au premier tour, et ce même si le Thunder est armé sur les postes arrières avec donc SGA mais aussi Luguentz Dort, Kemba Walker, Théo Maledon et Ty Jerome déjà sous contrats pour 2021-2022.