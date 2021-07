L’Allemagne enfonce le Nigéria

Battus lors de la première journée, l’Allemagne et le Nigéria disputait déjà un « match de la mort », et ce sont les coéquipiers de Johannes Voigtmann (19 points) qui s’imposent 99-92 après une fin de match mieux maîtrisée. Un succès qui leur permet encore de rêver des quarts de finale, tandis que le Nigéria devra impérativement s’imposer face à l’Italie lors du dernier match pour espérer finir dans les meilleurs 3e et sortir des poules.

Ce sont les Allemands qui avaient été les premiers à se mettre en action avec les deux Johannes, Voigtmann et Thiemann, pour mener 13-7. Côté Nigeria, Mike Brown a choisi de placer le grand KZ Okpala sur Maodo Lo sur tout-terrain après le festival du meneur allemand face à l’Italie.

Le festival Nwora

Les Allemands prennent rapidement 10 points d’avance, mais le Nigeria s’accroche, et signe un 15-2 pour prendre les commandes au début du 2e quart-temps (27-24) avec un Jordan Nwora… Jordanesque. C’est un match physique, avec beaucoup de contacts, et c’est Moritz Wagner qui maintient les Allemands en vie. L’intérieur fuyant des Wizards inscrit 12 points en 8 minutes, et quand il sort, l’Allemagne est repassée devant (35-34).

Le match est de plus en plus âpre, avec beaucoup de fautes et de lancers, et c’est le champion NBA Nwora, encore lui, qui apporte l’étincelle. On le retrouve pour l’interception et le dunk pour donner l’avantage au Nigéria à la pause (50-47).

Au retour des vestiaires, les Allemands n’y sont plus, et Precious Achiuwa épaule Nwora en attaque. Les coéquipiers de Voigtmann perdent ballon sur ballon, et le Nigeria s’offre son plus gros écart du match :+ 11 (66-55). Temps-mort allemand, et les deux équipes sont asphyxiés. Il n’y a quasiment plus aucun points pendant trois minutes, et c’est Wagner qui vient débloquer la situation pour rapprocher les Allemands à -4 (68-64) puis égaliser (68-68). En face, c’est toujours le Nwora show, mais Niels Giffey libère les Allemands avec un 3-points au buzzer. A dix minutes de la fin, 74-74 !

Un 14-0 en quatre minutes

Nwora continue son festival mais il ne reçoit plus d’aide. A l’inverse, le danger vient de partout côté allemand, et Danilo Barthel prend le relais de Voigtmann pour redonner l’avantage aux Allemands (83-81). Le Nigéria n’y arrive plus, et Andreas Obst les punit à son tour (88-81). A quatre minutes de la fin, l’Allemagne a le match en main, et c’est Obst, d’un énorme 3-points, qui met fin aux espoirs nigérians (91-81). L’Allemagne va finalement signer un 14-0 en quatre minutes pour s’imposer 99-92. Les rêves de quarts de finale persistent, mais il faudra sans doute battre l’Australie…