Patty Mills, l’inaltérable locomotive australienne

L’Australie est plus que jamais déterminée à accrocher une médaille sur ces Jeux Olympiques de Tokyo, avec Patty Mills en figure de proue de son collectif, un porte-drapeau à la hauteur pour la première rencontre.

En grande forme sur la préparation, le meneur des Spurs a confirmé pour son entrée en matière dans la compétition face au Nigeria en signant un nouveau match plein, à 25 d’évaluation. En mode « tunnel », avec l’or en seule ligne de mire, Patty Mills puise notamment sa force dans les différents échecs du passé avec sa sélection, la dernière en date étant la quatrième place de la Coupe du Monde 2019.

« Notre groupe, et notre groupe de leaders en particulier, a vécu tellement de hauts et de bas. On a traversé beaucoup de choses ensemble », s’est-il remémoré, lui qui a participé à ramener l’Australie sur le devant de la scène internationale et qui agit désormais en véritable locomotive sur le reste de l’équipe.

« Il est exceptionnel », a ajouté son coéquipier Nic Kay. « La façon dont il dirige le groupe sur et en dehors du terrain, tout ce qu’il fait en coulisses pour tout le monde, c’est incroyable ».

Leader d’une sélection ambitieuse

Même si le roster australien est composé d’éléments de choix avec les renforts de Dante Exum et Matisse Thybulle pour épauler le noyau d’historiques composé de Matthew Dellavedova, Joe Ingles et Aron Baynes, l’importance de Patty Mills demeure primordiale pour le collectif de Brian Goorjian.

« On compte davantage sur Patty ici », a souligné le sélectionneur. « Il a énormément de confiance. Il a le ballon beaucoup plus souvent dans ses mains. C’est un atout pour nous, c’est sûr ».

Si le meneur vétéran poursuit sur sa lancée, en tenant son statut de leader également lorsque le niveau de l’opposition augmentera, l’Australie aura alors toutes les raisons d’espérer une place sur le podium. « Les gars qui sont là depuis un bout de temps croient vraiment qu’ils peuvent y arriver», a ajouté Brian Goorjian.

Prochaine étape : l’Italie demain (10h20), puis l’Allemagne samedi.

Patty Mills vs Nigeria pic.twitter.com/nY34IvWBbO — FT highlights (@highlightsFT) July 25, 2021