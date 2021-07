Derrick Jones Jr. préfère ne pas tester le marché des free agents

On doute que ce soit une bonne nouvelle pour les dirigeants des Blazers, mais The Athletic annonce que Derrick Jones Jr. a décidé de faire jouer sa « player option », et d’aller au bout de son contrat de deux ans avec Portland. Arrivé la saison dernière en provenance de Miami, l’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest touchera 9.7 millions de dollars la saison prochaine, et c’est une somme qui ne sera donc pas consacrée à l’amélioration de l’équipe.

Titulaire à 43 reprises, Derrick Jones Jr. a clairement déçu alors qu’on l’imaginait franchir un cap dans ce rôle d’ailier polyvalent, bon défenseur et avaleur d’espaces. Il retrouvera aux Blazers Damian Lillard, CJ McCollum, Jusuf Nurkic, Robert Covington ou encore Anfernee Simmons et Nassir Little.

Du côté des free agents, il y a Norman Powell, et il coûtera très cher à prolonger, mais aussi Enes Kanter et Carmelo Anthony.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.