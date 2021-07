Les Pistons tiennent à Hamidou Diallo et Frank Jackson

Detroit a fait ses choix au sujet des arrières de complément pour son roster 2021/22. Alors que quatre joueurs disposaient d’une « qualifying offer », Dennis Smith Jr, Saben Lee, Hamidou Diallo et Frank Jackson, seules celles des deux derniers cités ont pour l’instant été activées d’après James Edwards III de The Athletic.

Arrivé en mars dernier en provenance d’OKC dans un échange avec Svi Mykhailiuk, l’arrière Hamidou Diallo a tourné à 11.2 points et 5.4 rebonds en moyenne sur 20 matchs disputés avec sa nouvelle équipe. Il disposait d’une « QO » d’un peu plus de deux millions et devient donc free agent protégé pour la saison à venir.

Il en sera de même pour Frank Jackson, qui a débuté la saison dernière en « two-way player » et part sur une dernière année au salaire minimum. Dennis Smith Jr, dont la « qualifying offer » s’élevait à plus de 7 millions de dollars, et Saben Lee, devraient ainsi devenir free agents non protégés à partir de lundi prochain.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.