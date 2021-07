Cody Zeller rêve d’un rôle de pivot remplaçant dans une équipe du haut de tableau

Année après année, Cody Zeller s’est imposé comme un cadre des Hornets. Il ne flambe jamais, mais il ne déçoit pas non plus, et cette saison encore, il a apporté ses habituelles stats et son influence sur le jeu.

C’est du sérieux, sans rien forcer, et cet été, il sera free agent non protégé. À 28 ans, il sait qu’il n’a pas la trempe d’un pivot titulaire dans une grande franchise, mais il veut jouer les premiers rôles.

« Dans mon esprit, une équipe qui est dans le Top 4 de sa conférence, qui joue pour l’avantage du terrain, qui ne joue pas pour faire les playoffs, mais pour l’avantage du terrain. Ensuite, tout peut arriver une fois qu’on est en playoffs » explique-t-il au micro du Woj Pod. « Dans mon esprit, c’est une équipe qui gagne. Même si cela signifie que je joue 15, 20 minutes en tant que pivot remplaçant, ce serait mon rôle idéal dans cette free agency. »

« C’est la première fois que je suis vraiment free agent »

Quinze, vingt minutes, c’est déjà ce qu’il joue aux Hornets. Cette saison, il jouait 20 minutes environ, et il se verrait donc comme doublure d’une pointure. Désormais qfree agent non protégé, il veut vraiment tester le marché.

« Je trouve ça plutôt excitant. C’est la première fois que je suis vraiment free agent, la première fois que j’ai le choix… J’ai eu la chance d’être sélectionné par Charlotte, une belle ville… Mais ma priorité est de gagner. »

Il y a un mois, il précisait même que l’argent n’était pas une priorité. « Je veux être à un endroit où je serai valorisé. Je ne suis pas un protecteur de cercle, je ne vais pas mettre 4 ou 5 paniers à 3-points par match, j’ai eu mon lot de blessures. Mais une fois qu’on a dit tout ce que je ne suis pas, dans mon rôle, je pense que je peux apporter beaucoup dans une équipe qui joue la gagne » avait-il expliqué. « Je trouve que l’équipe joue bien quand je suis sur le terrain. Donc j’aimerais être à un endroit où c’est ce qu’on met en valeur, ce que je peux apporter. J’ai gagné suffisamment d’argent, ce ne sera pas un facteur significatif. Je veux juste gagner ».