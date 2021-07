Pour remplacer Willie Green, Monty Williams va chercher un de ses anciens assistants

La fin des Finals a permis l’officialisation de l’arrivée de Willie Green sur le banc des Pelicans. Monty Williams a ainsi perdu son assistant coach en charge de la défense chez les Suns.

Pour le remplacer, nous apprend ESPN, le coach de Phoenix a misé sur une ancienne connaissance : Bryan Gates. Les deux hommes ont en effet travaillé ensemble à New Orleans entre 2010 et 2015.

Ensuite, Bryan Gates est passé par Sacramento pendant trois ans (2016-2019), où il avait d’ailleurs débuté comme assistant après avoir fait ses gammes en G-League, avant de rejoindre Minnesota ces deux dernières saisons.

Phoenix coach Monty Williams is hiring Bryan Gates as an assistant to replace Willie Green, who left to become New Orleans’ head coach, sources tell ESPN. Gates will reunite with Williams after working for him for five seasons (2010-2015) with the Pelicans.

