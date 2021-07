Le Top 10 des playoffs 2021

Dans ce Top 10 des plus belles actions des playoffs cette saison, on retrouve bien évidemment Giannis Antetokounmpo et les Bucks en Finals contre les Suns. Les actions décisives du Game 4 et 5 vont faire partie des « must-see » pour les années à venir.

Mais il y a également eu du très bon pendant les séries avant. Kawhi Leonard a été généreux en poster dunk quand les Hawks ont eux aussi fait le spectacle. Sans oublier le alley-oop au buzzer de Deandre Ayton face aux Clippers ou l’énorme shoot, presque à 3-pts, de Kevin Durant dans le Game 7 face à Milwaukee.