TJ McConnell et Alex Caruso pistés par les Cavaliers ?

Alors que Collin Sexton et Kevin Love seraient sur le départ, les Cavaliers ont notamment pour objectif de récupérer des créateurs cet été, afin notamment de soulager Darius Garland et de mieux faire tourner l’équipe.

C’est ainsi ce qu’explique Cleveland.com, qui indique deux pistes : TJ McConnell et Alex Caruso.

Les deux sont free agents, le premier s’étant imposé comme l’un des meilleurs meneurs remplaçants de la ligue chez les Pacers (8.6 points, 6.6 passes et 1.6 interception de moyenne en 26 minutes) tandis que le second (6.4 points et 2.8 passes de moyenne en 21 minutes) était devenu le chouchou des fans de Los Angeles, grâce à son énergie.

TJ McConnell et Alex Caruso devraient en tout cas pouvoir décrocher davantage que leur précédent contrat, à Cleveland ou ailleurs, puisque le premier touchait 3.5 millions de dollars cette saison, et le second 2.75 millions.