À Tokyo, Luis Scola veut juste « ne pas avoir l’air vieux »

À 41 ans, Luis Scola est le dernier vestige de la génération dorée de l’Argentine, celle qui a remporté l’argent lors du championnat du monde 2002, puis surtout la médaille d’or aux Jeux olympiques d’Athènes, en 2004.

Manu Ginobili, Andres Nocioni, Fabricio Oberto, Pepe Sanchez et compagnie sont à la retraite, et Luis Scola a désormais dix ans de plus que le deuxième plus vieux joueur de l’effectif de l’Albiceleste, Nicolas Laprovittola…

« Pour l’amour de Dieu, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît – c’est ce que je me dis tous les matins devant le miroir – s’il vous plaît, faites que je n’ai pas l’air vieux », s’amuse-t-il. « C’est tout ce que je veux. »

Malgré son âgé, et ses cheveux blancs, Luis Scola n’a toujours pas l’air vieux sur un terrain. Certes, il se déplace moins vite qu’avant, mais ça n’a jamais été sa force, et il peut toujours punir les défenseurs adverses poste bas, alors que l’Argentine, vice-championne du monde en titre, compte sur lui pour décrocher une médaille.

« Il est peut-être plus âgé que moi », s’amuse Mike Brown, l’entraîneur du Nigeria, qui a 51 ans. « Il est en meilleure forme en tout cas, Il n’a pas mon ventre et il a meilleure allure que moi. À 41 ans, il reste un joueur phénoménal. En regardant ces gars-là en vidéo, il fait tout bien. Pas la plupart des choses, il fait vraiment tout bien ».

Surtout pas un jubilé

Preuve de ça : à 41 ans, il est d’ailleurs encore le joueur qui a inscrit le plus de points (499) dans le championnat italien cette saison, ainsi que le 8e rebondeur (187)…

De quoi bluffer Gregg Popovich, qui était assistant de Team USA en 2004, lors de sa chute face à l’Argentine.

« Luis est un être humain merveilleux », explique le coach des Spurs. « De toute évidence, il aime le basket. Il y joue depuis si longtemps. C’est un groupe de gars, vous savez, depuis 10 ou 15 ans, 20 ans, peu importe, ils sont très proches. Ils aiment le jeu, ils ont été un exemple pour le basket international et Luis en est l’incarnation. Et je ne peux que continuer à être émerveillé par son amour du jeu, son amour pour ses coéquipiers, et à quel point il veut être un leader et être là. Lui et son programme sont spéciaux. »

Comme pour Pau Gasol, ces Jeux olympiques seront sans aucun doute les derniers pour Luis Scola, mais l’Argentin ne veut surtout pas en faire un jubilé.

« Je n’essaie pas d’avoir un tournoi d’adieu. Je n’essaie pas d’avoir une fin épique à ma carrière. Je ne sais même pas si je vais prendre ma retraite après le tournoi. Rien de tout cela ne me passe par la tête en ce moment » explique-t-il ainsi. « Tout ce que j’ai en tête, c’est comment être dans la meilleure forme possible, comment être en bonne position pour aider mon équipe à gagner, et comment aider ces gars. »