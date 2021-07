Nigel Hayes de retour en NBA chez les Celtics ?

Non drafté après quatre ans à Wisconsin en 2017, Nigel Hayes (26 ans) avait ensuite réussi à faire quelques piges en NBA et en G-League, mais sans jamais s’imposer. Après neuf petits matches, en une saison et dans trois équipes différentes, cet ailier-fort avait pris la route de l’Europe.

On l’a alors vu du côté de Galatasaray puis à Zalgiris. Cet été, il tente de revenir en NBA puisqu’il a effectué des workouts avec les Sixers, nous apprend l’Inquirer, mais aussi avec les Celtics.

C’est avec ces derniers qu’il aurait été le plus convaincant. Forbes souligne que le joueur a impressionné Boston et qu’un intérêt commun semble exister entre les deux camps.

Bon « role player » avant tout et assez limité offensivement avec un shoot peu fiable à sa sortie de la NCAA, Nigel Hayes (2m03) a progressé depuis. La saison passée, en Lituanie, il tournait à 44% de réussite à 3-pts.

Et on sait que les Celtics n’hésitent pas à donner leur chance à des anciens passés par l’Europe et à en faire des joueurs importants de leur rotation, comme avec Daniel Theis ou Brad Wanamaker ces dernières années.