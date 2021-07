Jamelle McMillan rejoint son père sur le banc des Hawks

Passé du statut d’assistant à celui de coach intérimaire en cours de saison, Nate McMillan a été logiquement prolongé par les Hawks après leur très beau parcours en playoffs, et désormais il peut se concentrer sur la composition de son staff. Il avait hérité de celui de Lloyd Pierce, son prédécesseur, et il a décidé d’y ajouter une petite touche personnelle. Et même très personnelle puisqu’il a recruté son fils Jamelle.

Coéquipier de James Harden à l’université, ce dernier a débuté dans le coaching comme chargé de la formation des joueurs dans le staff de Monty Williams aux Pelicans en 2013. Dès 2016, il prend du galon, et devient assistant d’Alvin Gentry, toujours aux Pelicans, et c’est lui qui est leur coach de summer league.

En 2018, il rejoint les Suns, avant finalement de revenir aux Pelicans la saison suivante pour assister à nouveau Gentry, avant d’être remercié par Stan Van Gundy. C’est donc la première fois qu’il travaillera avec son père.

Son père a aussi décidé de recruter Joe Prunty dont le CV est impressionnant. Après un début de carrière comme assistant vidéo aux Spurs, il a ensuite évolué dans six franchises différentes, et lors de son passage à Milwaukee, de 2014 à 2018, il a été à deux reprises coach intérimaire, pour 17 matches en 2016 et 37 matches en 2018.

Les deux complètent un banc composé de Chris Jent, Matt Hill et Marlon Garnett.