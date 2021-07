Giannis Antetokounmpo comblé d’avoir remis Milwaukee sur la carte

La parade des Bucks dans les rues de Milwaukee a surtout été marquée par la présence d’anciens de la franchise comme Michael Redd et Brandon Jennings puis par l’attitude très festive de P.J. Tucker, champagne à la main.

Un moment de communion entre les milliers de fans de la franchise dans la ville et les champions NBA 2021, qui ont mis fin à une disette de 50 ans.

« Combien de personnes sont présentes aujourd’hui ? », demande Giannis Antetokounmpo à The Athletic. « Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de monde. Je suis heureux. Je suis sur le toit du monde. Personne ne pourrait nous l’enlever. Jusqu’à ma mort, je serai heureux, car j’ai gagné un titre. »

« Maintenant qu’on est au sommet, beaucoup vont essayer de nous descendre »

Le Grec, après plusieurs échecs en playoffs, a réussi à gravir la montagne et à ajouter à son énorme palmarès deux lignes capitales : le titre et le trophée de MVP des Finals. En ajoutant son trophée de défenseur de l’année, ses deux MVP de la saison, les All-Star Game et les All-NBA Teams, on obtient alors un CV parmi les plus impressionnants de l’histoire pour un joueur de 26 ans seulement.

« C’est dur de mettre des mots sur ces sensations », déclare le GM de la franchise, Jon Horst. « Giannis a mis 50 points pour gagner le titre. Ça, c’est être grand. C’est ce que font les grands joueurs et il fait partie des plus grands. Il a consolidé sa place parmi eux. Il ne va pas s’arrêter là, mais à 26 ans, il a mis son nom parmi les plus grands. »

Pour prendre une dimension encore plus imposante dans l’histoire de la ligue, Giannis Antetokounmpo doit continuer de gagner. Cette bague, qui est un aboutissement pour la franchise, privée de titre depuis 50 ans et de Finals depuis 1974, est peut-être le premier d’une série.

« Maintenant, on est respecté. Milwaukee est de retour sur la carte », affirme le MVP des Finals. « On est une équipe dangereuse, une franchise dangereuse et on a une excellente culture. Comment peut-on devenir plus fort encore ? C’est à ça que je pense. Maintenant qu’on est au sommet, beaucoup vont essayer de nous descendre. On va devoir être meilleur encore. J’adore le challenge et je suis impatient, car 29 équipes vont tenter de venir nous chercher. »