Enfant, Matisse Thybulle ne voyait pas l’intérêt d’avoir un passeport australien

Né dans l’Arizona d’un père américain d’origine haïtienne et de mère australienne, Matisse Thybulle a habité à Sydney de 2 à 9 ans. De quoi lui permettre d’obtenir un passeport australien, en plus de son passeport américain, avant de retourner au pays de l’Oncle Sam. C’était la volonté de son père, car le jeune garçon ne s’en souciait pas.

« Il en faisait tout une affaire quand nous étions enfants » se rappelle Matisse Thybulle. « Moi je m’en fichais un peu… Quand on est enfant, on prend un peu tout pour acquis, non ? »

Brett Brown comme déclencheur

C’est son ancien coach Brett Brown, qui était aussi le sélectionneur australien, qui a alerté la fédération australienne ainsi que les cadres de l’équipe nationale, tels que Joe Ingles et Matthew Dellavedova, de la possibilité de le récupérer grâce à cette double nationalité. Dès les obligations administratives réglées et les relances des internationaux lors des oppositions contre les Sixers, l’ailier défensif a finalement accepté.

Pour l’instant, le choix s’avère judicieux. Depuis ses débuts, l’Australie n’a pas connu la moindre défaite en trois matchs de préparation et s’avance à Tokyo avec le plein de confiance et le podium en ligne de mire. « C’est génial de voir à quel point je m’intègre bien à cette équipe. Le fait d’être complémentaire avec mes coéquipiers est mon objectif. C’était cool de voir que je joue bien dès le début. »

Fidèle à lui-même, celui que son père a prénommé Matisse en hommage au peintre français Henri Matisse ne va pas changer son style de jeu maintenant. « Je sais ce que je peux apporter à cette équipe. Ça va être des qualités athlétiques, de la défense et du shoot à 3-points. » explique-t-il au Sydney Morning Herald.

Face aux grosses sélections comme Team USA et l’Argentine, Matisse Thybulle a compilé 13.,5 points, 3.5 contres et 3 interceptions de moyenne. La preuve que le jaune de l’Australie lui va bien et qu’il portera fièrement les couleurs de sa maman, décédée en 2015 d’une leucémie.

« Je pense qu’elle serait contente. Elle n’a jamais été une grande fan de basket mais elle aimait bien me pousser dans n’importe quel domaine. Elle serait heureuse de voir que je prends pleinement à cœur mon côté australien. »