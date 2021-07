Devin Booker : « On a sauté des étapes sans atteindre l’objectif final »

Avec 19 points à seulement 8/22 au shoot et 6 ballons perdus dans ce Game 6 des Finals, Devin Booker a connu une dernière sortie frustrante. Elle ne devra pas faire oublier ses 28.2 points de moyenne dans cette série, où l’arrière de Phoenix a souvent été impressionnant, surtout dans le Game 4 puis le Game 5 (42 et 40 points).

On avait peine à se souvenir qu’il ne disputait là que les premiers playoffs, et Finals donc, de sa carrière. Proche du titre pour son expérience inaugurale après la saison régulière, que peut-il retenir avec ses coéquipiers de ces belles semaines d’été 2021 ?

« C’est dur de se limiter à un seul élément, on a beaucoup appris rien qu’en étant là », explique-t-il. « Pour beaucoup, il s’agissait de nos premiers playoffs, et Finals évidemment. C’était une sacrée expérience pour nous. Cela pose les bases de notre équipe. »

« Je n’ai jamais ressenti une telle douleur de ma vie »

Comme dans tout le vestiaire des finalistes, la déception domine. Devin Booker et les Suns savent désormais qu’ils ont les armes pour aller chercher le titre puisqu’il n’a manqué que deux victoires à Monty Williams et ses troupes pour succéder aux Lakers. De plus, cette douleur doit servir de moteur pour la saison prochaine.

« On a porté une attention particulière aux détails cette saison. Toute l’année, on a essayé de viser haut et on n’est pas passé loin. On a des fondations désormais, une base et une expérience. Mais on ne se contente pas de victoires morales dans ce vestiaire. On a gagné la conférence Ouest, oui, mais on voulait ce titre NBA. On veut gagner le trophée, rien de moins. Donc on sait que la saison prochaine, un mardi soir à Cleveland, si on n’est pas dedans, on se souviendra des détails. Et si on ne veut pas se donner à fond à cet instant-là, on retrouvera le sentiment actuel et on ne veut pas revivre ça. Je n’ai jamais ressenti une telle douleur de ma vie. »

Alors que les Bucks étaient rodés aux séries de playoffs avec ce groupe et avaient le cuir épais après les différents échecs des dernières années, les Suns eux étaient des « enfants gâtés », en quelque sorte, qui goûtent aux Finals dès leur première tentative. Il a sans doute manqué un peu de vécu, de passif à ce groupe.

« On peut le dire maintenant : notre objectif était de sauter des étapes », confesse Devin Booker. « Je l’ai dit : il s’agissait de nos premiers playoffs. Donc oui, on a sauté des étapes sans atteindre l’objectif final. Il fallait vivre ça. L’expérience, c’est le meilleur des professeurs. »