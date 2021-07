Chris Paul : « Je ne prends pas ma retraite. On retourne au boulot ! »

Rarement commode en interview, Chris Paul avait évidemment la tête des mauvais jours en conférence de presse. À 36 ans, il a encore échoué dans la quête de son premier titre, et ça fait très mal quand on sait que les Suns menaient 2-0, et qu’ils avaient les matches 4 et 5 bien en main… Mais voilà, les Suns ont perdu, et même s’il a été sans doute le meilleur joueur des Suns, Chris Paul est amer.

« Je vais prendre le temps d’y réfléchir, mais pour l’instant, on essaie de voir ce qu’on aurait pu faire de plus. C’est dur… C’est un super groupe de gars, une saison incroyable, mais celle-ci va faire mal pendant un moment » réagit le meneur de Phoenix, avant de pointer du doigt quelques faits majeurs selon lui. « Je n’ai pas la feuille de stats, mais je dirais les balles perdues. Au début du 3e quart-temps, on a quelques tirs ouverts, et on ne les met pas. Et puis, comme à chaque match, c’est le même refrain, les lancers-francs… Ils ont mis les tirs qui comptent, et pas nous. On n’a pas réalisé les stops dont on avait besoin, et ils nous ont simplement battus. »

« Il n’y a pas de victoires morales »

Après avoir si souvent échoué en playoffs, Chris Paul a tout de même décroché les premières Finals de sa carrière. Il était à deux petites victoires de son premier titre. Mais ça ne suffit pas à le satisfaire.

« Pour moi, ça veut juste dire qu’il faut retourner travailler. On retourne au boulot. Rien de plus, rien de moins. Il n’y a pas de victoires morales. On a plus ou moins vu ce qu’il fallait faire pour en arriver là, et j’espère qu’on a vu ce qu’il fallait faire pour franchir ce cap. »

Chris Paul ne dit évidemment rien sur son avenir. Il est trop tôt pour réfléchir à cette clause de son contrat qui lui permet, soit de prolonger d’un an aux Suns pour 44 millions de dollars, soit de tester le marché pour aller chercher un dernier gros contrat. « On vient de perdre il y a quelques minutes. Pour l’instant, on essaie de comprendre, et de digérer ça. Je pense que le reste se fera naturellement. »

Une chose est sûre, il sera encore sur les terrains la saison prochaine.

« Cela va prendre du temps pour encaisser ça, mais la mentalité reste la même : retourner au travail. Si vous me posez la question, je ne prends pas ma retraite. C’est exclu. Donc, on retourne au boulot ! »