Les prix s’envolent pour assister au Game 6 des Finals à Milwaukee

Le Fiserv Forum sera en feu ce mardi soir, avec ce Game 6 des Finals, synonyme de titre si les Bucks l’emportent. Forcément, les places pour ce match seront chères. Très chères même.

En effet, si on veut obtenir une place débout par exemple, il faut au moins payer plus de 1 000 dollars sur StubHub, le géant américain de la vente et revente de billets. Une place assise ? Ce sera au moins 1 500 dollars…

Et si, plaisir suprême, on veut assister à la rencontre près du parquet, au premier rang, il faut débourser plus de 20 000 dollars !

« Ce sont de loin les billets les plus chers de l’histoire de l’État du Wisconsin », remarque Mike Holzberg, patron du Connections Ticket Services, pour le Milwaukee Business Journal.

Un constat logique puisque les grands événements sportifs de l’État ont surtout eu lieu loin du Wisconsin. Quand les Packers, en NFL, disputaient le Super Bowl, c’était toujours à plusieurs centaines de kilomètres de Green Bay. De plus, quand les Bucks ont remporté le titre NBA en 1971, ils avaient balayé les Bullets et le Game 4 s’était joué à Baltimore.

Bien évidemment, si les Suns gâchent la fête ce mardi et arrachent un Game 7 jeudi soir à Phoenix, il faudra s’attendre aux mêmes tarifs pour l’ultime rencontre de la saison.