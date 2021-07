Cade Cunningham a rencontré les Pistons

Promis à la 1ère place de la Draft 2021 bien avant la Lottery, Cade Cunningham avait prévenu qu’il ne rencontrerait qu’une seule équipe, les Pistons, heureux possesseurs du premier choix. A 10 jours de la grande soirée, c’est chose faite puisque The Athletic a expliqué que le meneur d’Oklahoma State était à Detroit lundi, et qu’il y a rencontré les dirigeants.

Peut-être qu’il n’a même pas eu besoin d’effectuer un essai puisqu’il se murmure que les Pistons ont l’intention de le choisir, et qu’ils ne céderont pas aux différentes offres pour récupérer ce premier choix.

Quant à Cunningham, il a confirmé qu’il était bel et bien à Detroit en postant une vidéo depuis les tribunes du Comerica Park, où évoluent les Detroit Tigers en MLB. Comme c’est le cas habituellement, il a eu droit à une visite des installations, un grand tour de la ville, et il a aussi été vu en compagnie du coach Dwane Casey et de Saddiq Bey, qui revenait tout juste de Las Vegas où il était en stage avec Team USA.