Spectateur des Finals, Gregg Popovich attend ses renforts

Ce lundi, la sélection américaine prendra l’avion pour le Japon, six jours avant l’ouverture de son tournoi olympique contre les Bleus. L’effectif a été bouleversé ces derniers jours avec les forfaits de Bradley Beal et Kevin Love (remplacés par Keldon Johnson et JaVale McGee) et il ne sera pas complet lors de l’arrivée à Tokyo.

On le sait depuis l’annonce du groupe : Jrue Holiday, Khris Middleton et Devin Booker ne seront disponibles qu’une fois les Finals terminées. Donc soit mardi soir, si les Bucks l’emportent, soit jeudi à l’issue du Game 7 à Phoenix.

« Je regarde les matches des Finals », confesse Gregg Popovich à l’AP. « Je dois avouer que je regarde trois joueurs plus que les équipes. Je ne peux pas m’en empêcher, je les suis, en espérant qu’ils restent en bonne santé. »

« Ils vont devoir jouer dans la foulée »

C’est le cas pour l’instant, et le sélectionneur américain peut même se féliciter de voir les performances de ces trois joueurs au plus haut niveau. Devin Booker vient d’enchaîner deux matches à au moins 40 points, Jrue Holiday est remarquable dans tous les secteurs et Khris Middleton a lui aussi réussi une performance à 40 points (dans le Game 4) et porte souvent les Bucks dans le « money time ».

Les trois finalistes seront évidemment fatigués par ces Finals et par le voyage au Japon, mais ils seront encore en rythme de compétition. Comment le coach des Spurs va-t-il les intégrer à un groupe qui se prépare sans eux depuis près de deux semaines ?

« On réfléchit tous à la meilleure manière de faire. Il n’y a pas de formule secrète donc ça va être aléatoire. Cela va dépendre de l’équipe, de la condition des joueurs, de ce dont on a besoin. Notre premier match est contre la France donc on verra ce qui pourrait le mieux fonctionner. Ils ne vont pas arriver pour rester à l’écart pendant une semaine. Ils vont devoir jouer dans la foulée. »