Isiah Thomas n’a toujours pas digéré la défaite des Finals 1988

Presque 35 ans après, c’est toujours l’une des performances les plus époustouflantes de l’histoire des Finals. Le 19 juin 1988, les Pistons se déplacent à Los Angeles, au Forum d’Inglewood, avec une balle de match. Ils mènent 3-2 dans ces Finals, donc une victoire de plus et ils seront champions.

En troisième quart-temps, Isiah Thomas est brillant avec notamment 14 points de suite. Puis, c’est le drame. Sur une passe, il se tord la cheville droite sur le pied de Michael Cooper. Obligé de sortir dans un premier temps, il revient très vite sur le parquet et termine là où il avait commencé : il ajoute 11 points, en shootant parfois sur sa jambe gauche.

Résultat : 25 points et 11 paniers dans ce quart-temps, deux records en finale NBA qui tiennent encore aujourd’hui.

« J’ai fait un match de légende, mais on a perdu », déplore-t-il pour The Undefeated. « Oui, c’est un immense match, mais on l’a perdu. J’étais dans la zone, j’ai été blessé, j’ai réalisé un record des Finals. On a tout de même perdu. »

« Dès que les Finals reviennent, j’y pense. Chaque année »

Comme Isiah Thomas vient de le dire, la suite est terrible pour lui et les « Bad Boys ». Malgré ses 43 points au total, les Lakers se sauvent avec notamment une faute sifflée sur Kareem Abdul-Jabbar à quelques secondes du terme. Une faute qui n’existe pas. Le pivot inscrit les deux lancers-francs et Los Angeles l’emporte 103-102.

« Je suis toujours autant en colère quand j’y pense », avoue l’ancien meneur de jeu. « Dès que les Finals reviennent, j’y pense. Chaque année. Tous les ans, je pense à ce Game 6 qu’on aurait dû gagner. On aurait dû être la première équipe à faire le triplé. »

Isiah Thomas va un peu vite puisqu’à l’époque, le triplé avait déjà été réussi par les Lakers (1952-1954) puis par les Celtics (huit titres de suite entre 1959-1966) et surtout, même si Detroit avait remporté la bague en 1988, rien n’assure que les joueurs de Chuck Daly auraient ensuite gagné les titres de 1989 et 1990 comme ce fut le cas.

Mais la douleur reste intacte même après la revanche de 1989 où Detroit va balayer Los Angeles 4-0.

« Même après les deux titres de suite, on en parlait encore », insiste Isiah Thomas, en parlant du vestiaire des Pistons. « Le propriétaire de la franchise, Bill Davidson, avant sa mort, disait qu’on était les premiers à avoir fait le triplé, que les arbitres nous avaient volé ce match. »