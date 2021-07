Audiences TV | Un Game 3 dans la moyenne

Comme depuis le début des playoffs, la NBA et ses diffuseurs se félicitent du rebond d’audience par rapport à la saison passée. Mais… tout cela reste bien en deçà des chiffres de 2019, et des années précédentes. Le Game 3 ne fait pas exception avec une hausse de 51% par rapport à la 3e manche entre les Lakers et le Heat en 2020, et ABC a ainsi attiré 9,02 millions de téléspectateurs avec un pic à 11,1 millions entre 21h45 et 22h00 pour la côte Est des Etats-Unis. Un Game 3 plus suivi que le premier match, mais un peu moins que la seconde manche.

Un Game 3 qui a permis, sur le plan national, à ABC d’être leader des audiences dimanche soir, notamment sur les adultes. Mais tous ces bons chiffres, par rapport à 2020, ne font pas oublier qu’en 2019, le Game 3 entre les Warriors et les Raptors avait été regardé par 13.3 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 32% d’audience de plus.

Depuis le débuts des Finals, 9 millions d’Américains regardent en moyenne les rencontres.