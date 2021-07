Jamahl Mosley veut donner envie aux jeunes du Magic de s’entraîner

Après avoir tourné la page de l’ère Vucevic-Fournier, Orlando a quasiment bouclé sa reconstruction avec le recrutement de Jamahl Mosley comme coach principal le 11 juillet dernier.

Un changement majeur pour l’intéressé puisqu’il occupait depuis une quinzaine d’années un rôle d’assistant.

Le travail, et encore du travail

À Orlando, le coach rookie n’aura pas la pression du résultat dès sa première année, et c’est pourquoi la priorité sera d’inculquer ses principes basés sur le travail et l’entraînement. « On doit travailler pour s’améliorer » commence-t-il ainsi dans des propos relayés par ESPN. « On doit continuer de progresser et faire en sorte que les joueurs veulent venir tous les jours à l’entrainement pour s’améliorer. C’est la partie la plus importante du processus. »

Apprécié par Luka Doncic lors de son passage chez les Mavs et adoubé par Rick Carlisle, Jamahl Mosley s’est d’abord fait remarquer en NBA comme spécialiste défensif, puis à Dallas comme mentor auprès des jeunes joueurs. Justement, le Magic dispose essentiellement d’un effectif jeune avec plusieurs joueurs capables de peser en défense, et par conséquent le président Jeff Weltman se montre particulièrement optimiste.

« Jamahl a des compétences uniques. Sa passion, son expérience, sa capacité à rassembler. Il est très bon dans le relationnel et ça vient de sa compassion. Il est à l’écoute, il prend soin de ses joueurs et il veut s’impliquer dans la vie des gens. C’est un vrai coach et il souhaite nous rendre meilleur. »

Volonté de jouer vite

Après une année très compliquée, marquée par les transferts de ses joueurs vedettes en mars, Orlando repart de zéro. Jamahl Mosley aura le temps pour poser ses fondations et son style de jeu.

« Je veux qu’on reste aussi simple que possible offensivement. Je veux jouer avec du rythme, en écartant le jeu et en se faisant des passes. Je pense que la passe apporte de l’énergie au jeu et ça permet aux joueurs d’être à leur meilleur niveau. Je souhaite mettre ses gars dans les meilleurs dispositions pour réussir. »

Avant-dernier dans l’efficacité offensive (104.6 points sur 100 possessions), Orlando devra aussi hausser le niveau dans sa propre moitié de terrain puisque les pensionnaires du Amway Center ont terminé à la 26e place en défense (113.9 points encaissés sur 100 possessions). « Défensivement, je veux qu’on devienne une équipe physique et qui communique beaucoup. On doit jouer collectivement pour gêner les adversaires et les sortir de leur zone de confort. Nous avons du potentiel à ce niveau-là avec de la taille et de l’envergure. Il y en a beaucoup et c’est très important dans la NBA d’aujourd’hui. »

Avec des jeunes à fort potentiel comme Markelle Fultz, Mo Bamba, Cole Anthony, Jonathan Isaac, RJ Hampton ou encore Wendell Carter Jr, la franchise floridienne doit faire preuve de patience pour gravir les échelons petit à petit. « C’est un nouveau départ pour la franchise. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux et de haut niveau qui sont vraiment excités à l’idée de jouer les uns avec les autres » assure Jeff Weltman avant d’ajouter que Jamahl Mosley « est un parfait ajout pour nous. Jamahl va améliorer cette équipe et nos joueurs sauront qu’il agit dans leurs intérêts et vu qu’on progressera, on ira beaucoup mieux. Je suis tellement d’optimiste ! »