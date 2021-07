Rick Carlisle loue les qualités relationnelles de Jamahl Mosley

Après avoir travaillé ensemble, depuis 2014 à Dallas, Rick Carlisle et Jamahl Mosley vont désormais s’affronter à partir de la saison prochaine, le premier sera sur le banc d’Indiana, le second sur celui d’Orlando.

L’ancien assistant du champion 2011 commence en effet sa carrière de « head coach » au Magic où ses qualités de formateur seront précieuses pour encadrer un très jeune groupe. C’est d’ailleurs sur ce point que Rick Carlisle a insisté quand il a évoqué le travail et les compétences de Jamahl Mosley.

« Il était proche de tous les joueurs », affirme le nouvel entraîneur des Pacers dans un entretien à The Athletic. « Ils l’aimaient tous. On le voyait travailler avec Luka Doncic avant les matchs, il entretenait une excellente relation avec lui. Mais ce n’était pas spécifique à Doncic. Jamahl est très en accord avec les joueurs. Je pense que tous ceux passés par Dallas avec lui vous le diront. »

Pour appuyer son propos, Rick Carlisle prend l’exemple d’une rencontre de saison régulière, en avril dernier. Le coach, positif au Covid-19, était absent pour un match à New York. C’est donc son « entraîneur associé », Jamahl Mosley, qui avait pris les commandes de l’équipe ce soir-là. Les Mavericks avaient remporté la partie et largement fêté ce succès avec leur coach d’un soir, dans les vestiaires du Madison Square Garden.

« Ces 30 secondes montrent à quel point les joueurs ont répondu à son coaching. On aurait dit qu’ils avaient gagné les World Series après un Game 7. »

Jamahl Mosley aura tout de même une équipe bien moins compétitive à Orlando. Il sera chargé de la première phase de la reconstruction, de poser les bases. Un travail taillé pour son profil visiblement.

« Je le vois comme une version basket d’un jeune Mike Tomlin (entraîneur en NFL, qui a remporté le titre en 2008 à 36 ans) des Pittsburgh Steelers », compare Rick Carlisle. « C’est un meneur d’homme naturel qui construit des relations fortes. Les joueurs vont adorer son énergie, son enthousiasme, ses connaissances de ce sport. Je pense que les joueurs ne vont pas vouloir qu’il échoue. Et il va accepter tous les défis. »

Congrats to Coach Mosley on his first NBA win at the front of the bench 🙌 Had to celebrate BIG 💦💦💦 #MFFL pic.twitter.com/O8hy7609rF

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 3, 2021