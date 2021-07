La victoire de tout un continent pour le Nigeria de Mike Brown

Le Nigeria représentait tout un continent à Las Vegas cette nuit, à l’occasion de son premier match amicale face à Team USA. Contre toute attente, les Nigérians l’ont emporté 90-87, confirmant ainsi toute la qualité d’un groupe composé de huit joueurs NBA et qui va se présenter à Tokyo avec beaucoup d’ambition.

À l’issue de la rencontre, le sélectionneur des D’Tigers, Mike Brown, a ainsi rappelé qu’il s’agissait là d’un moment historique pour le basket africain dans son ensemble.

« Ce n’était qu’un match amical, donc au bout du compte, ça ne signifie pas grand chose par rapport à nos objectifs, mais ça reste une bonne victoire pour nous. Je ne crois pas qu’une équipe africaine ait déjà été en mesure de battre Team USA au basket, que ce soit en match amical ou en compétition », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Ça nous procure un certain « momentum », et pas seulement pour notre groupe, qui a travaillé très dur ces deux dernières semaines, mais aussi pour le Nigeria, pour le continent africain. On a le sentiment qu’on représente plus que seulement les Nigérians. C’est aussi pour toutes les personnes noires dans le monde. Avec cette victoire, on a montré qu’on est capables. C’était un grand moment pour nous ».

« Nous avons l’état d’esprit suivant : nous allons à Tokyo pour gagner »

Propulsé dans une nouvelle dynamique depuis l’arrivée de Mike Brown à la tête de la sélection il y a un an et demi, le Nigeria, qui n’a participé qu’à deux olympiades jusqu’à présent (en 2012 et 2016), se veut ambitieux.

« Nous avons l’état d’esprit suivant : nous allons à Tokyo pour gagner », a ainsi ajouté Mike Brown, qui ne veut pas faire de figuration au Japon. « Nous ne nous contenterons pas de ça et nous n’allons pas nous contenter de la moindre défaite en cours de route. Nous sommes impatients de montrer, non seulement au Nigeria mais aussi au continent africain et aux gens du monde entier, qu’il y a beaucoup de talents au Nigeria ».

Cette victoire face à l’équipe classée numéro 1 au ranking FIBA ne fait que confirmer les ambitions de Mike Brown et ses troupes, même si elle va aussi mettre en alerte les prochains adversaires du Nigeria, à commencer par l’Argentine demain et l’Australie mardi, toujours lors du tournoi de Las Vegas.

« Je ne sais pas si ça nous met une cible dans le dos. Ce que je sais, c’est qu’on a le sentiment d’avoir un groupe plutôt bon et qu’on peut gagner au haut niveau si on fait ce qu’on doit faire. Peu importe qui sera en face de nous, on jouera notre jeu. Si on y arrive, on gagnera beaucoup de matchs. C’est ce qui m’enthousiasme plus que tout ».