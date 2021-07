Darius Garland veut utiliser son expérience avec Team USA comme un tremplin

Il se murmurait depuis le début de la préparation que Darius Garland s’était plutôt montré à son aise au sein de la « Select Team » d’Erik Spoelstra, visant à servir de « sparring partner » à Team USA.

Touché au genou en début de rassemblement, le meneur des Cavs aurait vite retrouvé ses moyens pour faire forte impression, et s’est ainsi retrouvé sélectionné pour compléter le groupe américain en vue des derniers matchs de préparation. Il a même participé à la défaite face au Nigeria (2 points, 1 passe décisive, 1 ballon perdu en 6 minutes).

« Nous devons affronter les meilleurs gars des États-Unis, certains des gars qu’on admire depuis si longtemps », a-t-il rappelé. « Beaucoup n’ont pas l’occasion de faire ça. Cela a toujours été un rêve d’enfant de porter un maillot des États-Unis, d’avoir les États-Unis sur la poitrine. Je suis super enthousiaste. Honoré et heureux d’être ici ».

Un pas de plus dans la bonne direction

Aux côtés de son coéquipier, Kevin Love, qui est également passé par la « Select Team » lorsqu’il était plus jeune, mais aussi son ami Keldon Johnson, qui évolue de son côté aux Spurs, Darius Garland a vite trouvé ses marques. Le meneur apprend non seulement au regard du niveau d’exigence élevé, même aux entraînements, mais aussi en étant accompagné par deux des meilleurs entraîneurs de la ligue, Gregg Popovich et Erik Spoelstra.

« Il a fait un grand pas en avant l’année dernière et a montré ce dont il est capable et a continué à progresser et à prendre la bonne direction dans son jeu », a souligné Kevin Love au sujet de son coéquipier à Cleveland. « Je pense que le fait d’être ici et de jouer contre nous, de jouer avec les gars avec qui il est dans la Select Team, peut être très important pour lui, pour le pousser et faire un grand pas dans cette troisième année ».

Comme pour beaucoup des membres de la « Select Team », l’objectif de cette aventure est de gagner en expérience avant de poursuivre leur progression. Ce sera notamment le cas pour Darius Garland à Cleveland, qui aura pour but d’inverser la dynamique de la franchise la saison prochaine.

« C’est un été important pour moi », a-t-il rappelé, alors qu’il jouera sa troisième saison en NBA. « C’est une grande expérience. C’est un autre tremplin. C’est une autre étape importante pour moi. Je dois continuer à pousser, à travailler (…). Ma confiance va être élevée. Beaucoup de gars ont beaucoup d’attentes, je les ai aussi pour moi. J’essaie d’apprendre autant que je peux, et d’apporter tout ça à l’organisation des Cavs ».