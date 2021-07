Jrue Holiday veut utiliser l’expérience vécue face aux Nets pour renverser les Suns

Milwaukee se retrouve dos au mur dans ces Finals 2021, avec ces deux défaites en autant de rencontres. Un scénario qui leur est familier puisque face aux hommes de Steve Nash, les Bucks avaient été surclassés par la puissance offensive de leurs adversaires les deux premières manches avant de rectifier le tir.

Grâce à cette demi-finale de conférence, Jrue Holiday aborde la suite de ces finales NBA avec plus de sérénité. « Ça aide énormément » avoue le meneur en conférence de presse. « Surtout que lors de ces deux matchs à Brooklyn, le premier était mauvais et le second était très mauvais. »

Suite au premier match terminé sur le score de 115-107 en faveur de Brooklyn, les coéquipiers de Jrue Holiday avaient pris la foudre de Brooklyn dans une rencontre à sens unique, conclue par un 125-86 en faveur des locaux.

« Oui j’ai appris beaucoup de choses de Brooklyn. Je sais que même en étant mené 2-0 on peut toujours s’en sortir dans cette série. »

Avec deux affrontements plus équilibrés contre les Suns que face aux Nets, les Bucks pensent ainsi pouvoir envisager l’avenir un peu plus sereinement. « On a perdu de 10 points sur les deux derniers matchs contre Phoenix et on avait l’impression qu’ils contrôlaient la rencontre. Mais savoir qu’on a déjà été dans cette position et qu’on a la possibilité de le refaire, c’est énorme pour nous mentalement » confirme ainsi Jrue Holiday.

L’ancien des Sixers et des Pelicans espère donc réécrire ce scénario. « Oui, j’ai appris beaucoup de choses de Brooklyn. Je sais que même en étant mené 2-0, on peut toujours s’en sortir dans cette série. Je ne vais pas vous mentir, cette série était épuisante. Mais c’était l’une des séries les plus excitantes de ma carrière. »

La blessure de Kyrie Irving avait certes aidé les Bucks à renverser Brooklyn, alors que James Harden jouait lui sur une jambe, mais Milwaukee s’était surtout relancé à domicile, devant son public. Et Jrue Holiday a bien l’intention d’utiliser ce soutien de poids pour faire de même dans ces Finals. « Il faut donner le ton. On sait que notre public, à l’instar de celui de Phoenix, donne beaucoup d’énergie. Nous pensons que la foule sera géniale et nous soutiendra afin qu’on puisse gagner des matchs et protéger notre terrain. »