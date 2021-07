Team USA attendue au rebond

C’est une défaite qui a surpris tout le monde aux États-Unis. Opposée à la formation de Mike Brown, Team USA s’est ainsi prise les pieds dans le tapis face à une formation du Nigeria ayant joué crânement leur chance.

C’est un sacré différentiel avec la victoire record lors des JO de 2012. Sur ce match, les coéquipiers de Kobe Bryant avait infligé une violente défaite aux D’Tigers, sur le score de 156-73 !

Un revers (90-87) d’autant plus gênant que l’effectif était quasiment au complet, que le match se jouait à Las Vegas, que c’était le premier match de préparation de Team USA et que des membres comme Jayson Tatum, Kevin Durant ou encore Damian Lillard ont quand même atteint les 28 minutes de temps de jeu.

C’est pourquoi l’ailier de Boston était bien embêté au moment d’expliquer ce revers, le premier des Etats-Unis face à une équipe africaine. « Je ne connais pas la réponse. On progresse. On n’a jamais joué ensemble alors on essaye de se comprendre même si nous savons que nous n’avons que trois ou quatre semaines. »

Manque de dureté (et de taille ?) au rebond

Certes, le manque d’automatismes joue en leur défaveur, le groupe de Gregg Popovich n’ayant que quatre jours d’entraînements collectifs, alors que le Nigeria travaillait déjà depuis un mois et demi. Mais les Jeux olympiques arrivent vite, et les Américains vont rapidement devoir trouver une cohésion collective.

Quant à Gregg Popovich, le tacticien pointe du doigt la défaillance de son groupe sous les panneaux.

« Le rebond a été un problème » souligne l’entraineur. « J’avais presque envie de rendre les feuilles de stats à la table de marque et leur dire : ‘Vous pouvez les refaire ? Il doit y avoir des erreurs’ parce qu’on s’est fait tuer dans la peinture. Ils nous ont dominés, on s’est vraiment fait tuer ».

Le Nigeria a en effet dominé Team USA 46 rebonds (dont 13 offensifs) contre 34 pour les Américains. Ajoutez à cela le 20/42 de loin de la formation africaine et vous obtenez deux facteurs clés expliquant ce revers.

À Gregg Popovich et ses hommes de verrouiller collectivement le rebond, car la sélection américaine a fait le choix de miser sur un groupe très porté sur les ailes, avec simplement trois intérieurs de formation (Bam Abebayo, Draymond Green et Kevin Love) mais dont aucun ne dépasse les 2m06 sous la toise.