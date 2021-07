Larry Brown aux petits soins pour Penny Hardaway à Memphis

Larry Brown a décidément du mal à raccrocher ! Après une courte aventure en Italie, le voilà de retour à bientôt 81 ans, après avoir accepté de rejoindre le staff de Penny Hardaway aux Memphis Tigers, en NCAA.

Alors qu’il a déjà tout gagné et possède le 8e meilleur bilan de l’histoire de la NBA en tant que coach, Larry Brown a confié qu’il a même failli s’engager dans une équipe évoluant au lycée, chez lui à la East Hampton High School de New York, avant de rallier Memphis. Le basket au quotidien lui manquait trop, tout simplement.

« Je ne suis pas vraiment doué pour rester inactif », a-t-il déclaré. « J’ai eu la chance que de nombreuses personnes ayant joué ou entraîné pour moi m’invitent à assister à leurs entraînements et à les observer. J’étais donc plutôt occupé à cet égard. Mais, ce n’est pas comme se lever tous les matins ».

Larry Brown va ainsi retrouver Penny Hardaway, un joueur qu’il a eu sous ses ordres lors de la saison 2005/06 aux Knicks. Même si l’arrière n’avait pu disputer que quatre petits matchs, le coach a gardé « un grand respect et une grande admiration » pour Penny Hardaway et se dit prêt à être son meilleur assistant possible avec les Tigers.

« Je ne voulais pas arriver dans un rôle où je ne fais pas ce qu’un entraîneur adjoint est censé faire. Il définira mon rôle et je ferai ce qu’il estime nécessaire », a-t-il ajouté. « C’est lui le coach principal. Je veux être la ressource dont il a besoin et l’aider de toutes les manières possibles. Je vais faire ce qu’il veut que je fasse, aller où il veut que j’aille. Je pense qu’il est aussi bon que n’importe qui et qu’il progresse tout le temps ».