Seth Curry ne veut pas que les Sixers se séparent de Ben Simmons

Ben Simmons s’apprête à vivre un nouvel été mouvementé. Régulièrement au cœur des débats à chaque intersaison au sujet de son tir extérieur, le meneur des Sixers fait cette fois parler de lui à cause de son trou noir traversé lors de la demi-finale de conférence face aux Hawks. Un terrible coup de mou qui attise des rumeurs de trade.

Mais Ben Simmons a reçu le soutien de Seth Curry, qui a déclaré avoir progressé à ses côtés cette saison et voudrait continuer de jouer avec l’Australien à la reprise.

« Beaucoup de gens parlent de ce que notre équipe pourrait faire, mais j’aime jouer avec Ben. Il a fait de moi un meilleur joueur et a rendu notre équipe meilleure cette saison. Il reste un excellent joueur », a expliqué le frère de Stephen. « Bien sûr il a connu des playoffs difficiles, tout le monde connaît l’histoire. Le front office fera ce qui est le mieux pour l’équipe, j’en suis convaincu, ce qui pourrait signifier qu’il revienne. J’espère que ce sera le cas. J’ai hâte de jouer de nouveau avec lui ».

Une question de confiance

Seth Curry a également rappelé la responsabilité collective de cet échec prématuré en playoffs, et voit même les Sixers remporter un titre à l’avenir avec Ben Simmons, à condition que ce dernier retrouve de la confiance et n’oublie pas de jouer sur ses points forts.

« Absolument. On a fini à la première place de la conférence. On doit juste mieux jouer. Chaque joueur, dont moi, dont lui, doit être meilleur. Je sais que notre équipe n’était pas si loin cette année. Il y avait un chemin pour aller jusqu’en Finals, on n’a pas su gérer. C’est la responsabilité de chacun d’entre nous », a-t-il ajouté. « Ben apporte énormément, je le dis tout le temps. Il fait beaucoup pour notre équipe. Il pourrait scorer 20 ou 25 points par match, il affecte beaucoup le jeu lorsqu’il joue bien, qu’il mette ses tirs ou pas. Bien sûr, il faut qu’il soit plus adroit au lancer-franc, et qu’il prenne des tirs ou pas, il doit se concentrer sur ce qu’il sait faire de mieux ».

Expert en matière de shoot, Seth Curry sait l’importance de l’aspect mental dans le processus qui peut mener Ben Simmons à être un jour un meilleur shooteur de loin.

« Il faut faire confiance à son travail, en gros, c’est tout. Il est capable de faire certaines choses sur le terrain. Je vois comment il travaille à l’entraînement, il faut juste qu’il garde confiance », a-t-il conclu.