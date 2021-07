Avant de s’envoler pour Tokyo, les hommes de Gregg Popovich vont jouer cinq matchs amicaux. Et avec seulement 9 joueurs à disposition, les coachs ne veulent pas tirer sur la corde de leurs meilleurs éléments.

C’est pourquoi sept petits nouveaux ont rejoint les rangs de Team USA en vue des matchs amicaux. Parmi eux, on y retrouve trois NBAers : Keldon Johnson, Saddiq Bey et Darius Garland, mais également des joueurs évoluant dans d’autres championnats comme John Jenkins, Josh Magette, Dakota Mathias et Cam Reynolds.

Ces sept-là seront à disposition des coachs pour le premier match préparatoire contre le Nigeria, programmé ce samedi à Las Vegas.

Une bonne nouvelle pour Saddiq Bey, Keldon Johnson et Darius Garland puisque ces trois jeunes sortent d’une belle saison, même si aucun d’entre eux n’a réussi à se qualifier pour les playoffs.

Mais la préparation n’est pas de tout repos pour l’équipe américaine car la « Select Team » est très affaiblie. Après le départ d’Anthony Edwards pour blessure, le Detroit Free Press nous apprend qu’Isaiah Stewart a mis fin à son passage en raison d’une cheville douloureuse. Des blessés auxquels vient s’ajouter Immanuel Quickley qui a dû se retirer à cause du Covid-19, Miles Bridges et PJ Washington étant eux placés à l’isolement.

Au total, ESPN rapporte que sept membres de la « Select Team », dont Naz Reid (blessure) et Tyler Herro, n’ont pas pris part à l’entrainement du vendredi.

L’EFFECTIF DES 12 JOUEURS DE TEAM USA POUR LES JO

Damian Lillard (Blazers)

Jrue Holiday (Bucks)*

Bradley Beal (Wizards)

Devin Booker (Suns)*

Zach LaVine (Bulls)

Khris Middleton (Bucks)*

Jerami Grant (Pistons)

Jayson Tatum (Celtics)

Kevin Durant (Nets)

Draymond Green (Warriors)

Kevin Love (Cavaliers)

Bam Adebayo (Heat)

*Actuellement absents car présents en Finals