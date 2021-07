Touché par le Covid-19, Immanuel Quickley quitte également la Select Team

Il venait tout juste de déclarer son bonheur de côtoyer Kevin Durant à Las Vegas. Ce moment aura été de courte durée puisque Immanuel Quickley a laissé ses partenaires de la Select Team et les stars de Team USA.

Le New York Post nous apprend en effet que le rookie des Knicks a été testé positif au Covid-19 et il ne s’est pas entraîné ce jeudi. Il doit donc quitter le training camp alors que ses coéquipiers PJ Washington et Miles Bridges sont mis à l’isolement pendant au moins une semaine.

Après Anthony Edwards, blessé à la cheville, c’est le second forfait de la Select Team, cette équipe de jeunes talents qui sert de « sparring partner » pour Kevin Durant, Jayson Tatum, Damian Lillard et compagnie avant les JO.