Immanuel Quickley heureux d’apprendre aux côtés de Kevin Durant

Déçu d’avoir été oublié de la liste du Rising Stars Challenge, Immanuel Quickley a eu de quoi effacer cette frustration. Entre ce premier tour de playoffs contre les Hawks, une présence dans la All-Rookie Second Team et cette convocation pour la « Select Team », il vit une fin de saison chargée.

À seulement 22 ans, le Knick a épaté les fans du Madison Square Garden par sa fraicheur et ses qualités de scoreur, bouclant la saison à 11.4 points de moyenne à 40% au tir, 39% de loin et 90% depuis la ligne des lancers.

Armé d’un floater efficace, le numéro 5 de New York souhaite travailler son jeu dans sa globalité pour s’affirmer pleinement dans la Grande Ligue. « J’essaie de travailler sur des aspects que je n’ai pas trop montrés pendant la saison comme mon jeu à mi-distance, ou ma capacité à créer pour les autres et mener une équipe. C’est ce que je fais ici car je joue beaucoup meneur » témoigne l’intéressé dans des propos relayés par le New York Post.

« Le simple fait d’être entouré des meilleurs joueurs du monde et de parler par exemple à Kevin Durant est très enrichissant »

Si Immanuel Quickley fera surement carrière grâce à son jeu offensif, il sait également que des améliorations dans sa propre moitié de terrain seront nécessaires pour lui permettre de passer un cap. « La défense est un autre domaine dans lequel je dois m’améliorer. Je ne crois pas que je dois m’améliorer uniquement sur un seul aspect car si c’était le cas, je serais le meilleur joueur du monde, chose que je ne suis pas. »

En parlant des meilleurs joueurs du monde, le 25e choix de la Draft 2020 va les côtoyer du 6 au 18 juillet. L’occasion pour lui de suivre une sorte de « formation accélérée » auprès de légendes du jeu, tel que Kevin Durant. « J’étais très content et reconnaissant d’être sélectionné pour représenter la Select Team. » avoue-t-il avant d’ajouter que « le simple fait d’être entouré des meilleurs joueurs du monde et de parler par exemple à Kevin Durant est très enrichissant. Rien que de parler et s’entrainer avec lui est probablement la meilleure chose qui puisse nous arriver. Ils sont prêts à travailler avec nous en nous apprenant des choses donc on ne peut pas rêver mieux. »

À condition de ne pas se blesser comme Anthony Edwards.