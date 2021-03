Parmi les très bonnes surprises du côté des Knicks, Immanuel Quickley aurait pu être sélectionné pour le Rising Stars Challenge. Même si le match ne s’est pas déroulé à cause du Covid-19, le meneur pensait avoir mérité sa place dans la Team USA. « Oui j’ai vraiment le sentiment que j’aurai dû être sélectionné. »

Sauf qu’avec Tyrese Haliburton, LaMelo Ball, Ja Morant, Tyler Herro ou Anthony Edwards, les lignes arrières étaient tout simplement bouchées du côté de Team USA.

Peu importe pour Immanuel Quickley, cette non-sélection lui sert désormais de moteur : « Mais vous savez, ce n’est pas une raison pour s’arrêter de travailler ou d’arrêter de venir avec de l’énergie chaque jour, d’être positif pour tes coéquipiers et présent pour ton équipe. Donc utilisons ça comme une motivation. ».

Tourné vers la reprise

Sélectionné à la 25e place de la dernière Draft, l’ancien de Kentucky veut prouver qu’il méritait pleinement sa place dans cette liste. « Vous faites certaines choses, vous n’en faites pas d’autres. Tu as quelques récompenses, parfois tu n’en as pas. Tu dois continuer ton travail, continuer à bosser dur et tout se passera bien à la fin de l’année. J’essaye de prouver aux gens qu’ils ont tort, et de me donner raison tous les jours. »

Désormais le scoreur de New York se concentre pleinement sur la suite de la saison où les Knicks ont l’opportunité de retrouver les playoffs. Une récompense beaucoup plus importante au bout du compte.

« J’essaye de contrôler ce que je peux contrôler et c’est quelque chose que je peux pas contrôler (être sélectionné au Rising Stars Challenge) ou peu importe la récompense que ça peut être. Je contrôle ce que je peux comme travailler dur chaque jour et essayer de m’améliorer. Comme je l’ai dit, à la fin de l’année ou à la fin de ma carrière, ce qui doit arriver arrivera et je l’aurai mérité. Je dois continuer de travailler, c’est un marathon pas un sprint. »

Et le marathon reprend ce soir face aux Bucks.