John Starks de retour à Tulsa pour présenter un documentaire retraçant sa carrière

De Tulsa en Oklahoma aux lumières de la NBA, tel est le thème du documentaire « Keep Shooting : The John Starks Story », produit par Leigh Simons et retraçant le parcours de l’ancienne star des Knicks dans les années 90.

Avant de briller sous la tunique new-yorkaise, l’arrière a en effet fait ses gammes au lycée central de Tulsa puis à Oklahoma State. John Starks va ainsi avoir l’occasion de boucler la boucle ce jeudi prochain en présentant son documentaire pour la première fois à l’occasion du « Circle Cinema Film Festival » de Tulsa, sa ville natale.

La première projection aura lieu ce jeudi et sera suivie d’une séance de questions-réponses avec le public en compagnie de John Starks et Leigh Simons.

Les premières images du documentaire