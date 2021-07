Mondial U19 : les Bleuets du duo Strazel – Wembanyama se qualifient en demi-finale après prolongation !

Comme en huitième face au Mali et à Oumar Ballo, Victor Wembanyama avait un nouveau duel décisif à tenir face à la Lituanie. Face à lui se dressait effectivement Azuolas Tubelis, le freshman d’Arizona, élu dans le meilleur cinq de débutants de la Pac-12. Un vrai client.

Azuolas Tubelis démarre fort

Et pour cause, Tubelis démarre pied au plancher, avec des faux airs de Barkley balte quand il gobe le rebond et remonte le terrain à toute vitesse. Mais Wembanyama répond en défense, avec un premier puis un deuxième contre sur le Wildcat. À ses côtés, Matthew Strazel assure au scoring en premier quart.

Cela dit, c’est bien la Lituanie qui domine son sujet, avec un 8-0 notamment, heureusement adouci par un tir de Louis Lesmond avant le buzzer du premier quart (21-15). Les Bleuets reprennent cependant le deuxième quart avec de meilleures intentions, à l’image de Jayson Tchicamboud qui finit au dunk et vient égaliser sur un petit layup en ligne de fond.

Les Bleuets haussent le ton en défense

Les jeunes Français sont sur un temps fort avec Armel Traoré qui dunke pour passer devant, avant un alley-oop entre les futurs coéquipiers de l’Asvel, Strazel – Wembanyama. Les Bleus n’autorisent que 4 points en 5 minutes à la Lituanie, avec Wembanyama qui scotche Tubelis à deux mains, avant d’aller conclure avec un gros dunk à une main dans la continuité.

Seul Hubertas Pivorius parvient à scorer à 3-points. Mais la Lituanie finit mieux la mi-temps. La France laisse échapper trop de rebonds et les Baltes ne se privent pas pour en profiter. Et Tubelis se venge avec le panier plus la faute de Wembanyama. Bref, à la mi-temps, il y a match avec un petit avantage à la Lituanie (35-33).

Un temps fort sans effet

Comme en deuxième quart, la France commence fort au retour des vestiaires. On les pense même complètement lancés sur un 9-2 avec une nouvelle connexion pour Wembanyama au alley oop, mais cette fois lancé par Tchicamboud. Yvan Ouedrago enfonce le clou à deux mains, au dunk, mais comme en deuxième quart (bis), la fin de période est plus difficile.

Tubelis en est déjà à 17 points en continuant son chantier sous les panneaux, bien aidé par Dominykas Stenionis, un meneur de moins de 1m80 mais qui se rebiffe après un début de match délicat. Wembanyama rentre un tir avec la planche, à la Duncan et la France garde un maigre avantage (53-51).

Malheureusement, le dernier quart tourne mal avec ce diable de Stenionis qui continue à martyriser la défense tricolore. Il fait la totale aux Bleuets, avec passe dans le dos pour le layup du coéquipier, « tear drop » sur la cloche (plus la faute) et 3-points avec la planche ! La Lituanie ne veut toujours pas lâcher prise, il y a égalité parfaite à deux minutes et demie de la fin (66-66).

Victor Wembanyama nettoie !

La fin de match est étouffante. Les Lituaniens ont choisi de jouer le un-contre-un face à Wembanyama…. Mauvais choix. À trois reprises, ils se font repousser, manu militari, par le grand Victor, plus nettoyeur que jamais, qui en arrive à 8 contres !

La France pense l’emporter sur un ultime tir de Strazel dévié dans le panier par Wembanyama. Mais l’arbitre annule le panier pour cause d’interférence offensive.

Les Bleuets en demies

Peu importe, les Bleuets repartent à l’assaut en prolongation. Froid comme une lame tout du long, Clément Frisch trouve enfin la cible et transforme une passe au bout de l’horloge en tir qui fait le plus grand bien. Malgré une belle frayeur après un sacré vol plané pour Ugolin, la France capitalise enfin et arrive à faire l’écart.

La Lituanie n’a plus de solutions, ni l’énergie pour revenir. Les Bleuets assurent au petit jeu des lancers et ça y est, enfin, au bout de la prolongation, cette qualification se dessine enfin entièrement (84-79). Matthew Strazel (23 points, 5 passes) et Victor Wembanyama (20 points, 8 contres, 6 rebonds) ont mené la France en demi-finale de la Coupe du Monde.