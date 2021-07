Pour Danny Green, les fans des Sixers sont trop durs envers leur équipe

Free agent cet été, Danny Green est jusque-là resté évasif sur son avenir, se donnant le temps pour peser toutes les options qui vont se présenter. L’arrière shooteur a apprécié le fait de se sentir désiré par la franchise des Sixers et a régulièrement rappelé qu’il avait beaucoup aimé cette saison passée à Philadelphie.

Mais s’il y a une chose qu’il n’a pas vraiment digérée en revanche, c’est l’attitude parfois trop dure des fans des Sixers, alors que les hommes de Doc Rivers ont tout de même fini premiers de la conférence Est. Le public de Philadelphie fait partie des publics les plus connaisseurs et exigeants de la NBA, mais ce niveau d’attente élevé a eu tendance à se transformer en énergie négative qui a pu desservir le groupe, au bout du compte.

« Ça a un effet sur tout le monde, et je pense que c’est quelque chose qui doit changer dans la ville », a-t-il lancé dans le podcast « The Takeoff ». « J’aime nos fans, mais quand les choses ne vont pas bien, ils ne peuvent pas se retourner contre vous. C’est la seule chose avec laquelle je ne suis pas d’accord, et je pense que ça doit changer. Ils doivent être à nos côtés, peu importe ce qui se passe ».

Pas le meilleur moyen pour encourager Ben Simmons à se lâcher

Danny Green a également pointé du doigt le fait que ces sifflets ont pu toucher un joueur déjà en difficulté comme Ben Simmons, qui a eu beaucoup de mal à se lâcher sur les deux séries de playoffs, face à Washington et Atlanta.

« Nous étions l’équipe numéro 1 à l’Est, nous jouons toujours bien, et lors de certains matchs, on se faisait quand même huer. Ça fait partie de la culture ici, de leur façon de montrer qu’ils nous aiment, mais avec un gars comme Ben, et d’autres gars, je pense qu’ils doivent rester derrière eux, aussi longtemps que possible, jusqu’à ce que la sirène retentisse. Il a tellement donné à l’organisation et à la ville, sur et en dehors du terrain, qu’il mérite ce respect et ce soutien ».

Jouer son rôle de sixième homme à fond, voilà ce que Danny Green aimerait sentir de la part du public du Wells Fargo Center à l’avenir. « J’aime nos fans, mais j’essaie de leur dire : protégez-nous, encouragez-nous, soutenez-nous comme nous vous soutenons, quelles que soient les victoires et les défaites », a-t-il conclu.